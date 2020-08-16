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Источники: в центр Минска стянули ОМОН

, 12:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Источники: в центр Минска стянули ОМОН
белорусский ОМОН, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

На площадь Независимости в Минске стягиваются усиленные наряды силовиков. Согласно последней информации, к Дому правительства утром в воскресенье, 16 августа, также прибыл кортеж Александра Лукашенко.

Уточняется, что на площадь прибывают дополнительные наряды милиции с целью обеспечения порядка. Отмечается также, что у Дома правительства в 12 часов начался митинг в поддержку действующего белорусского лидера Александра Лукашенко.

Согласно последним данным, на место подъезжают транспортные автомобили ОМОНа и автозаки. Площадь Независимости обнесли металлическими ограждениями. Милиция внимательно досматривает всех прибывающих на митинг. 

ЕТ

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