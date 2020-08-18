США обсудят с Россией ситуацию в Белоруссии

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18 августа 2020, 20:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: флаг США, pixabay.com

Президент Соединенных Штатов заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным сложившуюся в Белоруссии ситуацию. Он отметил, что сейчас определяется «подходящее время».

«Я люблю демократию, это важное слово, похоже, мы не видим много демократии в Белоруссии. Мы говорим со многими людьми, и в подходящее время мы будем говорить с Россией, будем говорить с другими», - пояснил он.

Трамп считает, что «большая демонстрация», которая проходит в Белоруссия несколько дней носит «мирный» характер».

Напомним, что несанкционированные акции начались в Белоруссии после выборов президента 9 августа.

Путин в беседе с Макроном и Меркель призвал не допускать внешнего давления на руководство Белоруссии.