США обсудят с Россией ситуацию в Белоруссии

18 августа 2020, 20:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Президент Соединенных Штатов заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным сложившуюся в Белоруссии ситуацию. Он отметил, что сейчас определяется «подходящее время».
«Я люблю демократию, это важное слово, похоже, мы не видим много демократии в Белоруссии. Мы говорим со многими людьми, и в подходящее время мы будем говорить с Россией, будем говорить с другими», - пояснил он.
Трамп считает, что «большая демонстрация», которая проходит в Белоруссия несколько дней носит «мирный» характер».
Напомним, что несанкционированные акции начались в Белоруссии после выборов президента 9 августа.
Путин в беседе с Макроном и Меркель призвал не допускать внешнего давления на руководство Белоруссии.
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