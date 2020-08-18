Портленд превратился в зону боевых действий

18 августа 2020, 20:23[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]Источник: Fox news
Нынешняя столица американских протестов, город Портленд, похожа на район боевых действий. Так его охарактеризовал репортер, который побывал там.
Нынешний Портленд — это город, в котором царит хаос и насилие продолжается всю ночь. Таким он показался репортеру Daily Caller Хорхе Вентура. Он освещал беспорядки в Портленде.
«Мы должны действительно следить за нашими спинами», — рассказал про свою работу журналист: «Я надеваю шлем и, как правило, противогаз, когда отправляюсь в центр Портленда. Мне кажется, я готовлюсь к зоне военных действий».
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