Портленд превратился в зону боевых действий

Аргументы Недели → В мире 13+

18 августа 2020, 20:23 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Fox news

Протесты в Портленде на фото globallookpress.com/ Imagespace

Нынешняя столица американских протестов, город Портленд, похожа на район боевых действий. Так его охарактеризовал репортер, который побывал там.

Нынешний Портленд — это город, в котором царит хаос и насилие продолжается всю ночь. Таким он показался репортеру Daily Caller Хорхе Вентура. Он освещал беспорядки в Портленде.

«Мы должны действительно следить за нашими спинами», — рассказал про свою работу журналист: «Я надеваю шлем и, как правило, противогаз, когда отправляюсь в центр Портленда. Мне кажется, я готовлюсь к зоне военных действий».

Портленд поглотили протесты black lives matter. Они уже давно перешли в фазу столкновений протестующих с федеральными войсками.