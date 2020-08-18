Лукашенко вновь переговорил с Путиным

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18 августа 2020, 17:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: БелТА

Фото: Владимир Путин и Александр Лукашенко , kremlin.ru

Во вторник, 18 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко провел очередной телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Главы государств обсудили сложившуюся в республике ситуацию.

«Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о его переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в части, касающейся ситуации в Беларуси», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Путин в беседе с Макроном и Меркель призвал не допускать внешнего давления на руководство Белоруссии.

Путин и Лукашенко созванивались за последние дни дважды.