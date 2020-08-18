В Кремле сообщили, что Путин сказал Меркель по ситуации в Белоруссии

Сегодня, 18 августа, состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с Федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель. Разговор состоялся по инициативе немецкого канцлера.
Меркель хотела обсудить с российским лидером ситуации. в Белоруссии, сложившуюся после президентских выборов.
С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела Белоруссии, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса в республике, - сообщила пресс-служба Кремля. Как Путин, так и Меркель, выразили надежду на скорейшую нормализацию обстановки в Белоруссии.
Канцлер ФРГ заметила, что белорусскому правительству следует воздержаться от применения насилия в отношении мирных демонстрантов.
В Белоруссии сразу после оглашения результатов президентских выборов 9 августа начались массовые акции протеста против президента Александра Лукашенко.
Напомним, Путин и Лукашенко созванивались за последние дни дважды. Лукашенко ранее назвал канцлера Германии "волчицей", без которой Европа "потеряет силу".