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В Кремле сообщили, что Путин сказал Меркель по ситуации в Белоруссии

, 14:37 [ «Аргументы Недели» ]

В Кремле сообщили, что Путин сказал Меркель по ситуации в Белоруссии
В. Путин, фото с сайта Кремля

Сегодня, 18 августа, состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с Федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель.  Разговор состоялся по инициативе немецкого канцлера.

Меркель хотела обсудить с российским лидером ситуации. в Белоруссии, сложившуюся после президентских выборов.

С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела Белоруссии, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса в республике, - сообщила пресс-служба Кремля. Как Путин, так и Меркель, выразили надежду на скорейшую нормализацию обстановки в Белоруссии.

Канцлер ФРГ заметила, что белорусскому правительству следует воздержаться от применения насилия в отношении мирных демонстрантов. 

В Белоруссии сразу после оглашения результатов президентских выборов 9 августа начались массовые акции протеста против президента Александра Лукашенко.

Напомним, Путин и Лукашенко созванивались за последние дни дважды.  Лукашенко ранее назвал канцлера Германии   "волчицей", без которой Европа "потеряет силу". 

ИЧ

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