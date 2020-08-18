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Меркель и Путин по телефону обсудили ситуацию в Белоруссии

, 13:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Меркель и Путин по телефону обсудили ситуацию в Белоруссии
канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин, Bernd von Jutrczenka/dpa

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель во вторник, 18 августа, обсудили в рамках телефонного разговора ситуацию в Белоруссии. Об этом заявила пресс-служба кабмина Германии.

Уточняется, что российская и немецкая стороны поделились мнениями о ситуации в Белоруссии, которая сложилась после президентских выборов, состоявшихся после 9 августа.

Канцлер ФРГ заметила, что белорусскому правительству следует воздержаться от применения насилия в отношении мирных демонстрантов, а также освободить политических заключенных и вступить в общенациональный диалог с оппозицией и обществом в целях преодоления кризиса.

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