Меркель и Путин по телефону обсудили ситуацию в Белоруссии
18 августа 2020, 13:15[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель во вторник, 18 августа, обсудили в рамках телефонного разговора ситуацию в Белоруссии. Об этом заявила пресс-служба кабмина Германии.
Уточняется, что российская и немецкая стороны поделились мнениями о ситуации в Белоруссии, которая сложилась после президентских выборов, состоявшихся после 9 августа.
Канцлер ФРГ заметила, что белорусскому правительству следует воздержаться от применения насилия в отношении мирных демонстрантов, а также освободить политических заключенных и вступить в общенациональный диалог с оппозицией и обществом в целях преодоления кризиса.
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