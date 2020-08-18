Власти Польши готовы помогать белорусской оппозиции, но только финансово

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18 августа 2020, 12:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

флаг Польши, pixabay.com

В Министерстве обороны Польши во вторник сообщили, что Варшава готова помогать оппозиции в Белоруссии, где после президентских выборов проходят массовые акции протеста, но только финансово.

Польская сторона отметила, что нельзя допустить кровопролития в Белоруссии. По словам замминистра обороны Польши Войцеха Скуркевича, в стране должны произойти изменения, которые будут мирными и приведут к тому, что президент Александр Лукашенко "просто уйдет" и отдаст власть.

В Варшаве считают, что активные действия извне могут вызвать ответную реакцию со стороны белорусских властей.