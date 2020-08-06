Лукашенко назвал Меркель "волчицей", без которой Европа потеряет силу
6 августа 2020, 19:52[ «Аргументы Недели» ]
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал канцлера Германии Ангелу Меркель "волчицей", без которой Европа "потеряет силу". При этом он отметил, что манера Меркель вести переговоры утомительна, а от Путина устать нельзя. "В переговорах можно от Ангелы Меркель устать. Это же из-за неё сутки сидели", — заявил Александр Лукашенко в интервью, публикованном сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", говоря о встрече в Минске лидеров Германии, России, Украины и Франции по урегулированию в Донбассе.
А у Владимира Путина "что-то есть, от чего не устаешь", - добавил он.
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