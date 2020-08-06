Лукашенко уверен, что коронавирус ему «подкинули»

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6 августа 2020, 17:10 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Лукашенко, фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что его умышленно инфицировали коронавирусной инфекцией. Слова президента привела главный редактор издания "Гордон" Алеся Бацман.

Она присутствовала в Минске на записи интервью и разместила в Фейсбуке некоторые фразы Лукашенко. Как рассказала Алеся, беседа проходила в президентском Дворце в Минске в том же помещении, где "проходили исторические для Украины 17-часовые минские переговоры Порошенко, Путина, Меркель и Олланда", и продлилась два с половиной часа. При этом Лукашенко прерывался для разговора с президентом Украины Зеленским.

Вот некоторые фразы Александра Лукашенко: "Я бы воевал за Крым! Там бы тысячи человек легли!"; "У меня нет денег, чтобы бежать в Москву и там жить, как Янукович"; "Никогда с территории Беларуси не придут в Украину россияне"; "Коронавирус мне подкинули. Мы сейчас это расследуем"; "Меня могут и застрелить. Но никуда не побегу".

Пушков прокомментировал решение Лукашенко пригласить генпрокуроров России и Украины.