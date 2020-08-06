Пушков прокомментировал решение Лукашенко пригласить генпрокуроров России и Украины

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6 августа 2020, 15:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "Взгляд"

Алексей Пушков, фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Сенатор Алексей Пушков оценил поручение президента Белоруссии Александра Лукашенко пригласить генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства с задержанными россиянами.

Пушков уверен, что это решение является признаком того, что Александр Лукашенко "играет на стороне Украины". Это сигнал того, что Белоруссия удаляется от России и сближается с Соединенными Штатами, которые "ведут большую геополитическую игру по распространению своего влияния" на страну. Лукашенко готов встать на сторону американцев в этой игре, при этом он считает, что может ситуацию контролировать. Но в планах американцев, по словам сенатора, "воспользоваться креном Лукашенко в сторону Запада и Киева для того, чтобы подготовиться к смене режима в Минске". В настоящий момент с ним заигрывают, а в дальнейшем Лукашенко станет обузой для США.

Пушков считает, что действия Лукашенко направлены на изменение политического строя Белоруссии. "Сейчас ему важно победить и добиться признания своей победы на Западе. Благодаря этому он планирует и дальше держать власть в своих руках, хотя очевидно, что это вызовет протесты", – заключил Пушков.

Лукашенко пригласил в Белоруссию генеральных прокуроров России и Украины. Белорусский лидер подчеркнул, что это необходимо сделать для того, что разобраться в сложившейся ситуации с задержанными в Минске россиянами.

Захарова ранее ответила Лукашенко на задержание граждан России: "Мы их в обиду не дадим".