Лукашенко пригласил в Белоруссию генеральных прокуроров России и Украины
6 августа 2020, 11:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
В Белоруссию должны быть приглашены генеральные прокуроры России и Украины.
Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании. Белорусский лидер подчеркнул, что это необходимо сделать для того, что разобраться в сложившейся ситуации с задержанными в Белоруссии россиянами.
Ранее избежавший ареста в Белоруссии россиянин поведал об «игре» Лукашенко с задержанием «боевиков». 29 июля в Минске были задержаны 33 гражданина России, которых подозревают в подготовке массовых беспорядков накануне президентских выборов.
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