Захарова ответила Лукашенко на задержание граждан России: «Мы их в обиду не дадим»

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4 августа 2020, 17:38 [ «Аргументы Недели» ]

Мария Захарова, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала задержание россиян в Белоруссии спектаклем. Их вина не доказана, и Москва не даст своих людей в обиду.

Так Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала выступление президента Белоруссии Александра Лукашенко. При этом она отметила правоту белорусского лидера в том, что "братские отношения народов двух стран не подвержены конъюнктурным сиюминутным интересам, включая электоральные".

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Александра Лукашенко о том, что Россия боится потерять хорошие отношения с республикой, а западные страны и Китай тоже проявляют к ней интерес.