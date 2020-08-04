Захарова ответила Лукашенко на задержание граждан России: «Мы их в обиду не дадим»
4 августа 2020, 17:38[ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала задержание россиян в Белоруссии спектаклем. Их вина не доказана, и Москва не даст своих людей в обиду.
Так Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала выступление президента Белоруссии Александра Лукашенко. При этом она отметила правоту белорусского лидера в том, что "братские отношения народов двух стран не подвержены конъюнктурным сиюминутным интересам, включая электоральные".
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Александра Лукашенко о том, что Россия боится потерять хорошие отношения с республикой, а западные страны и Китай тоже проявляют к ней интерес.
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