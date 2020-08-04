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Лукашенко призвал не слушать «вранье» России о задержании своих граждан

, 13:57 [ «Аргументы Недели» ]

Лукашенко призвал не слушать «вранье» России о задержании своих граждан
Фото: Александр Лукашенко, Alex Halada/globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что версия России о задержании 33 граждан под Минском является враньем. Они дали показания следствию, пояснил он. 

«Про Африку и Ливию - это все вранье ... Билеты, купленные на Стамбул, — это легенда. Граница закрыта российская. Я плохой, может быть, географ, не понимаю, зачем в Африку лететь через Северный полюс. Зачем через Белоруссию? Не слушайте этого вранья», - высказал он в ходе послания белорусскому народу и парламенту.

Лукашенко отметил, что задержанные были направлены в республику специально и должны были дожидаться дальнейших распоряжений. Он добавил, что в Белоруссии относятся к задержанным «по-человечески». По его словам,  они сами все рассказали. 

Ранее Лукашенко заявил, что Россия боится потерять Белоруссию. 

БА

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