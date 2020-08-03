Задержанные под Минском россияне назвали конечную цель поездки

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3 августа 2020, 14:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: задержание россиян в Белоруссии, Victor Lisitsyn /globallookpress.com

Российский консул в Белоруссии Кирилл Плетнев сообщил, что задержанные под Минском граждане РФ назвали конечную цель своей поездки. Информацией он поделился в эфире телеканала «Россия 1» в понедельник, 3 августа.

«Хочу отдельно отметить и подчеркнуть, что каждый из задержанных с полной уверенностью заявил российским дипломатам, что целью въезда в республику был именно транзитный проезд», - пояснил он, отметив, что 25 июля россияне должны были вылететь из Минска в Стамбул, а оттуда в одну из стран Латинской Америки.

Плетнев добавил, что во время беседы россияне выражали полное недоумение в связи с разворачивающимися вокруг них событиями.

Ранее политолог разъяснил позицию президента Белоруссии Александра Лукашенко в отношении ситуации с задержанными из России гражданами.