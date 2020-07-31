Посол РФ рассказал, где могут работать задержанные в Белоруссии россияне
31 июля 2020, 07:30[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Посол РФ в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев заявил, что задержанные под Минском российские граждане могут быть сотрудниками частного охранного предприятия (ЧОП).
«По информации, которую еще предстоит уточнить, россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия, которое - в рамках исполнения обязательств по коммерческому контракту - призвано обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом - отнюдь не в Беларуси», - пояснил он.
Ранее Мезенцев официально объяснил цель задержанных на белорусской территории граждан России и назвал причину их нахождения в местном санатории.
Кроме того, анонимный представитель группы «А» КГБ Белоруссии, которая проводила задержание, заявил, что «отдельные фигуранты апеллировали к российскому гражданству и также к службе в прошлом в различных силовых ведомствах страны».
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