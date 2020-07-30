Российский посол официально объяснил цель задержанных в Белоруссии россиян
30 июля 2020, 17:41[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев в четверг, 30 июля, официально объяснил цель задержанных на белорусской территории граждан России.
Мезенцев подчеркнул, что задержанные в Белоруссии россияне направлялись в третью страну. Дипломат также назвал безосновательными утверждения о попытке вмешательства задержанных граждан РФ во внутренние дела республики.
Кроме того, подчеркивается, что в Министерство иностранных дел Белоруссии уже направлена нота с требованием предоставить доступ консульских сотрудников к задержанным. Дмитрий Мезенцев добавил, что у россиян был заключен договор с компанией, зарегистрированной на белорусской территории. Он также призвал не распространять непроверенные данные, которые наносят ущерб союзническим отношениям Москвы и Минска.
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