Российский посол официально объяснил цель задержанных в Белоруссии россиян

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30 июля 2020, 17:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

посол РФ в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев, Ministry of Energy Russia/via Globallookpress.com

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев в четверг, 30 июля, официально объяснил цель задержанных на белорусской территории граждан России.

Мезенцев подчеркнул, что задержанные в Белоруссии россияне направлялись в третью страну. Дипломат также назвал безосновательными утверждения о попытке вмешательства задержанных граждан РФ во внутренние дела республики.

Кроме того, подчеркивается, что в Министерство иностранных дел Белоруссии уже направлена нота с требованием предоставить доступ консульских сотрудников к задержанным. Дмитрий Мезенцев добавил, что у россиян был заключен договор с компанией, зарегистрированной на белорусской территории. Он также призвал не распространять непроверенные данные, которые наносят ущерб союзническим отношениям Москвы и Минска.