Посол РФ рассказал, почему задержанные россияне находились в санатории под Минском

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30 июля 2020, 18:12 [ «Аргументы Недели» ]

задержание, кадр видео

Задержанные в Белоруссии россияне остановились в санатории "Белорусочка" под Минском, так как опоздали на рейс в третью страну, заявил посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Группа россиян должна вылететь из Минска 25 июля, планов задержаться в республике у россиян не было, а много позднее они планировали вернуться в Москву из другого государства также самолетом, минуя территорию Белоруссии. "Основанием для их приезда в страну явился заключенный контракт с одной из коммерческих фирм, которая зарегистрирована здесь в Беларуси, а каждый из приехавших россиян имел с этим предприятием заключенный трудовой договор", - добавил дипломат.

Дмитрий Мезенцев в четверг, 30 июля, официально объяснил цель задержанных на белорусской территории граждан России.

Задержанные в Белоруссии наемники направлялись в Ливию. Никакого отношения к так называемой группе "Вагнера" они не имеют. Об этом АН стало известно из собственных источников.