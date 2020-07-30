Задержанные чвкшники ехали в Ливию

Аргументы Недели → В мире 13+

30 июля 2020, 16:16 [ «Аргументы Недели», Егор Кагарлинский ]

фото: соцсети

Задержанные в Белоруссии наемники направлялись в Ливию. Никакого отношения к называемой группе "Вагнера" они не имеют. Их наняли для охраны одного из нефтеналивных портов под контролем союзников Турции.

Задержанная белорусским КГБ группа в этой стране была проездом. Бойцы направлялись в Ливию. Об этом АН стало известно из собственных источников.

"На допросе они признались, что ехали в Турцию, - пояснил корреспонденту АН источник, знакомый с ситуацией. - В Турции у них должно было состояться подписание контракта. Их нанимали на охрану нефтеналивного порта Зувара".

Этот ливийский порт находится под контролем Правительства национального согласия (ПНС).

В Ливии идёт гражданская война. В конфликте участвуют две основные противоборствующие стороны. Ливийская национальная армия (ЛНА) сражается с войсками ПНС.

Россия считается сторонником ЛНА. Турция - сторонником ПНС.

"От кого они ехали сказать не могу, - пояснил источник АН. - Но поездка в Ливию через Турцию, означает, что кто-то из высших кураторов связан с этой страной. По слухам, в России есть один олигарх, который некоторое время назад создал группу на волне баек про ЧВК "Вагнер". Это было выгодным. Можно работать по всему миру, но все будут списывать на выдуманную питерской газетой ЧВК. В не так давно созданную группу нанимают неприкаянных добровольцев и ветеранов боевых действий. Фамилия этого олигарха начинается на Т. Как видишь, никакого отношения к букве П эта буква Т не имеет".