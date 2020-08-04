Пушков прокомментировал слова Лукашенко о боязни России потерять Белоруссию
4 августа 2020, 15:13[ «Аргументы Недели» ]
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Александра Лукашенко о том, что Россия боится потерять хорошие отношения с республикой, а западные страны и Китай тоже проявляют к ней интерес.
Пушков уверен, что Запад пытается поссорить Москву и Минск. «Насчет «предметного интереса» со стороны Запада Лукашенко верно сказал. Интерес, однако, один: оторвать Белоруссию от России и добиться смены режима. Другого «предмета» у США в данном случае нет. Лукашенко считает, что может на этом сыграть. Никому пока такая игра не удавалось», — написал сенатор в своем микроблоге в Twitter.
Александр Лукашенко заявил, что версия России о задержании 33 граждан под Минском является враньем. В рамках ежегодного послания к народу и парламенту он сообщил, что для него очевидна попытка организовать "бойню" в центре Минска.
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