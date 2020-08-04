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Лукашенко заявил о попытке организовать в центре Минска «бойню»

, 14:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Лукашенко заявил о попытке организовать в центре Минска «бойню»
президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 4 августа, в рамках ежегодного послания к народу и парламенту сообщил что для него очевидна попытка организовать "бойню" в центре Минска.

Лукашенко в своей речи отметил, что "пока горячей войны" в Белоруссии нет, никто не стреляет, однако попытка спровоцировать бойню в центре столицы страны уже очевидна. Политик заявил, что против республики "брошены миллиардные ресурсы", а также мобилизованы "новейшие технологии".

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что информационное оружие сегодня влияет не только на сознание людей, но и на их подсознание, вследствие чего они даже не замечают, что становятся объектом манипуляций.

ЕТ

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