Лукашенко: Белоруссия «выдержала экзамен» эпидемией COVID-19

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4 августа 2020, 12:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 4 августа, в рамках послания народу и парламенту заявил, что республика смогла "выдержать экзамен" эпидемией коронавируса нового типа.

Лукашенко отметил, что эпидемия проверила белорусское общество на прочность и страна "выдержала этот экзамен", справилась с бедой.

"Кто не слеп – тот это видит", – заметил белорусский лидер и добавил, что кто не желает этого видеть – тот навсегда "останется слепым".

Ранее стало известно, что в Германии началась вторая волна коронавирусной инфекции. Уточняется, однако, что она значительно слабее первой.