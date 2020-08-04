В Германии сообщили о начале второй волны COVID-19

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4 августа 2020, 11:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Augsburger Allemeine

врач в защитном костюме, Ricardo Castelan Cruz/Keystone Press Agency

Глава союза врачей Marburger Bund Зузанне Йона заявила, что вторая волна пандемии коронавируса нового типа на территории Германии уже началась, но, по словам специалиста, она слабее первой.

Йона в беседе с журналистами сообщила, что Германия в настоящий момент находится во второй, невысокой волне роста количества зараженных коронавирусной инфекцией. По мнению главы союза врачей, возникла угроза того, что граждане страны из-за желания оттеснить осознание угрозы и стремления вернуться к нормальной жизни могут допустить утрату тех успехов, которые были достигнуты в борьбе с пандемией.

Зузанне Йона призвала жителей Германии следовать всем предписанным нормам безопасности, в частности, носить маску и соблюдать гигиену.