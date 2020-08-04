В Германии сообщили о начале второй волны COVID-19

Глава союза врачей Marburger Bund Зузанне Йона заявила, что вторая волна пандемии коронавируса нового типа на территории Германии уже началась, но, по словам специалиста, она слабее первой.
Йона в беседе с журналистами сообщила, что Германия в настоящий момент находится во второй, невысокой волне роста количества зараженных коронавирусной инфекцией. По мнению главы союза врачей, возникла угроза того, что граждане страны из-за желания оттеснить осознание угрозы и стремления вернуться к нормальной жизни могут допустить утрату тех успехов, которые были достигнуты в борьбе с пандемией.
Зузанне Йона призвала жителей Германии следовать всем предписанным нормам безопасности, в частности, носить маску и соблюдать гигиену.
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