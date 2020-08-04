В России за сутки выявили более 5,1 тысячи случаев коронавируса
4 августа 2020, 10:39[ «Аргументы Недели» ]
Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее число заражённых коронавирусом нового типа в России достигло 861 423 человека. Об этом стало известно во вторник, 4 августа.
«За последние сутки в России выявлено 5 159 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 30% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 144 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 7 878 человек», - пояснили в ведомстве.
Наибольшее число заболевших COVID-19 зафиксировано в Москве – 691, Свердловской области – 182, Ханты-Мансийском АО – 177, Московской области – 161 и Санкт-Петербурге – 158.
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