В России за сутки выявили более 5,1 тысячи случаев коронавируса

Аргументы Недели → Общество 13+

4 августа 2020, 10:39 [ «Аргументы Недели» ]

фото: медик, pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее число заражённых коронавирусом нового типа в России достигло 861 423 человека. Об этом стало известно во вторник, 4 августа.

«За последние сутки в России выявлено 5 159 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 30% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 144 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 7 878 человек», - пояснили в ведомстве.

Наибольшее число заболевших COVID-19 зафиксировано в Москве – 691, Свердловской области – 182, Ханты-Мансийском АО – 177, Московской области – 161 и Санкт-Петербурге – 158.

Темп прироста в стране составляет 0,6%.