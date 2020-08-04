Врач рассказал, какие защитные маски подойдут для жаркой погоды

Аргументы Недели → Общество 13+

4 августа 2020, 09:42 [ «Аргументы Недели» ]

Девушка в медицинской маске. Фото: pixabay.com

Врач Сергей Длин рассказал, какие защитные маски лучше всего выбирать в жаркую погоду. Он добавил, что в добавление к маскам хорошим способом профилактики коронавируса является регулярная обработка рук антисептиком.

Длин посоветовал летом выбирать одноразовые медицинские маски, поскольку в них наименее жарко, а материал позволяет свободно дышать. При этом они неплохо защищают от вирусов и инфекций, сообщает Мир24.

«Лучше пользоваться легкой медицинской маской: она не задерживает много углекислого газа. Почему в плотных масках люди жалуются на головные боли, быструю утомляемость? Потому что скапливается большое количество выдыхаемого СО2, количество кислорода резко уменьшается», - отметил Длин.