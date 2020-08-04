Врач рассказал, какие защитные маски подойдут для жаркой погоды
4 августа 2020, 09:42[ «Аргументы Недели» ]
Врач Сергей Длин рассказал, какие защитные маски лучше всего выбирать в жаркую погоду. Он добавил, что в добавление к маскам хорошим способом профилактики коронавируса является регулярная обработка рук антисептиком.
Длин посоветовал летом выбирать одноразовые медицинские маски, поскольку в них наименее жарко, а материал позволяет свободно дышать. При этом они неплохо защищают от вирусов и инфекций, сообщает Мир24.
«Лучше пользоваться легкой медицинской маской: она не задерживает много углекислого газа. Почему в плотных масках люди жалуются на головные боли, быструю утомляемость? Потому что скапливается большое количество выдыхаемого СО2, количество кислорода резко уменьшается», - отметил Длин.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.