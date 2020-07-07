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7 июля 2020, 16:31 [ «Аргументы Недели» ]

Комар. Фото: pixabay.com

Этим летом в некоторых регионах России наблюдается нашествие комаров. Жаркая и дождливая погода способствует активному размножению насекомых. Врач Сергей Длин научил, как избавиться от зуда после укуса комара.

Длин рассказал, что укус чешется из-за слюны насекомого, которая разжижает кровь. «Слюна содержит большое количество антикоагулянтов, чтобы кровь разжижалась, и комар мог беспрепятственно ее сосать. Это для организма – чужеродное проникновение, которое вызывает реакцию: возникает покраснение вокруг места укуса, появляется зуд», - объяснил эксперт.

Он отметил, что комариные укусы практически всегда вызывают аллергическую реакцию, однако у каждого человека она проявляется по-разному. В некоторых случаях могут появляться отеки или даже отек Квинке, что опасно для жизни.

Врач советует после укусов комаров принимать антигистаминные препараты. Избавиться от зуда можно при помощи зеленки и йода, которые снимают воспаление и защищают от инфекций, передает Мир24.