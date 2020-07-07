Врач перечислил опасных насекомых

Врач Сергей Длин объяснил, почему обычные мухи опасны для человека. Эксперт отметил, что мухи – вторые по значимости насекомые, которые могут распространять бактерии и инфекции.
«Муха переносит большое количество разных бактерий и инфекций и может вызывать поражение кишечника, брюшной тиф – массу серьезных заболеваний. Она, в основном, садится на продукты, эти бактерии передаются через лапки на продукты. При их употреблении возникает заражение человека», - заявил Длин.
Также он напомнил о блохах, которые являются разносчиками чумы и тифа, а также в некоторых случаях могут вызывать аллергию, передает Мир24.
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