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Врач назвал оптимальные напитки для жаркой погоды

, 07:38 [ «Аргументы Недели» ]

Врач назвал оптимальные напитки для жаркой погоды
Вода. Фото: pixabay.com

В жаркую погоду специалисты рекомендуют пить больше жидкости. Однако не каждый напиток сможет помочь организму справиться с перегревом. Врач Сергей Длин рассказал, что лучше пить в жару.

«Когда организм сам себя старается охладить, усиливается потоотделение, идет обезвоживание. Его нужно восполнять именно водой. Можно пить воду с лимоном или с имбирем, это будет очень полезным фактором, укрепляющим иммунитет», - отметил врач.

Он посоветовал избегать алкоголя в жаркую погоду, поскольку симптомы перегрева легко можно спутать со схожими признаками опьянения. Это может привести к серьезным последствиям, передает Мир24.

АБ

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