Врач назвал оптимальные напитки для жаркой погоды

В жаркую погоду специалисты рекомендуют пить больше жидкости. Однако не каждый напиток сможет помочь организму справиться с перегревом. Врач Сергей Длин рассказал, что лучше пить в жару.
«Когда организм сам себя старается охладить, усиливается потоотделение, идет обезвоживание. Его нужно восполнять именно водой. Можно пить воду с лимоном или с имбирем, это будет очень полезным фактором, укрепляющим иммунитет», - отметил врач.
Он посоветовал избегать алкоголя в жаркую погоду, поскольку симптомы перегрева легко можно спутать со схожими признаками опьянения. Это может привести к серьезным последствиям, передает Мир24.