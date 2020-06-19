Врач рассказал, как перенести жару без вреда для здоровья

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19 июня 2020, 07:32 [ «Аргументы Недели» ]

Термометр. Фото: pixabay.com

В центральную часть страны пришла рекордная жара. Россияне спасаются от солнца и духоты как могут. Врач Сергей Длин рассказал, как перенести жаркую погоду и не оказаться в больнице.

Длин предупредил, что сейчас проводить жаркие дни у воды – не лучшая идея. Несмотря на погоду, вода еще не прогрелась, а потому не следует купаться дольше 10 минут. Кроме того, с 12 до 15 часов самое сильное солнце, и находиться в эти часы не желательно.

Тем же, у кого доступа к водоемам нет, специалист рекомендовал пить больше воды, закрывать голову головным убором и носить свободную одежду, передает Мир24. «Когда устанавливается такая жара, у нас сразу повышается кровяное давление, происходит расширение сосудов, то есть организм запускает свою терморегуляцию – усиливается потоотделение, чтобы охлаждать тело… Могут возникать головные боли, рвота, слабость», - рассказал врач о симптомах перегрева.