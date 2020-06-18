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Синоптики прогнозируют спад жары в Москве к выходным после ливневых дождей

, 11:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Синоптики прогнозируют спад жары в Москве к выходным после ливневых дождей
дождь, фото: pexels.com

Синоптики пообещали москвичам теплую и дождливую погоду в предстоящие выходные. Татьяна Позднякова, метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы дала прогноз погоды в столице на выходные дни и начало новой недели.

По прогнозу синоптиков, сегодня, 18 июня, возможен температурный рекорд. Ожидается до +31 - + 32 градусов.
В пятницу небо над столицей начнут затягивать облака, «возможны кратковременные дожди». Но воздух еще прогреется до примерно 30 градусов. В субботу ожидается ещё большая облачность и дожди с грозами. Как объяснила синоптик, столичный регион окажется между двумя антициклонами, вследствие чего придёт холодный воздух и температура понизится.

В выходные температура воздуха составит +23 градуса. В начале неделе она понизится еще на два - три градуса. По прогнозу в понедельник в Москве +20…+21 °С. Позднякова отметила, что пройдут кратковременные ливни, и жара спадёт.

Холодные аномалии ожидают Урал и некоторые регионы Сибири. 

ИЧ

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