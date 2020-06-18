Синоптики: в Россию придут «холодные аномалии»

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18 июня 2020, 07:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: человек в маске, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в центре Европейской России температура воздуха понизится на десять градусов по сравнению с показателями середины текущей недели. Однако настоящие холодные аномалии ожидают Урал и некоторые регионы Сибири, уточнил он.

«Сейчас происходит не часто встречающаяся ситуация, когда антициклон, который определяет очень жаркую погоду в период летнего солнцестояния, он смещается не на восток, как обычно, а на запад», - пояснил он.

Вильфанд отметил, что такая ситуация приведет к тому, что в центр Европейской части России начнет поступать холодный воздух, а температура придет к норме для середины июня и понизится до 18-20 градусов - днем, по ночам - до +10. По его словам, «очень холодно» будет в Томской, Омской, Тюменской области и на Урале: в Челябинской, Екатеринбургской областях – ниже нормы на шесть градусов.

Ранее синоптик Росгидромета рассказал о погодных аномалиях этим летом.

