Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Синоптик предупредил, что в России ожидаются погодные аномалии

, 15:28 [ «Аргументы Недели» ]

Синоптик предупредил, что в России ожидаются погодные аномалии
Термометр. Фото: pixabay.com

Синоптик Росгидромета Юрий Варакин предупредил, что этим летом погодные аномалии «дадут о себе знать». По его словам, россиянам стоит быть готовыми к последствиям рекордно жаркой погоды.

«Аномально жаркая погода – уже предвестник чрезвычайных ситуаций», - заявил специалист. Он отметил, что в этом году лето будет не просто жарким, но и с обильными осадками, поэтому в некоторых регионах страны могут случиться чрезвычайные ситуации, передает Мир24.

Варакин подчеркнул, что высокие для июня температуры фиксируются по всей стране, в том числе в Москве и Подмосковье. Метеорологи ожидают, что в столице в течение ближайших дней может быть обновлен температурный рекорд.

АБ

В мире

Турчинов назвал помеху для масштабного наступления Киева на республики Донбасса

Турчинов назвал помеху для масштабного наступления Киева на республики Донбасса

Александр Турчинов, бывший секретарь украинского Совнацбеза, рассказал, что мешает Киеву организовать наступление на республики Донбасса. По данному вопросу политик высказался в разговоре с журналистами.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью