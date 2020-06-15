Синоптик предупредил, что в России ожидаются погодные аномалии

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15 июня 2020, 15:28 [ «Аргументы Недели» ]

Термометр. Фото: pixabay.com

Синоптик Росгидромета Юрий Варакин предупредил, что этим летом погодные аномалии «дадут о себе знать». По его словам, россиянам стоит быть готовыми к последствиям рекордно жаркой погоды.

«Аномально жаркая погода – уже предвестник чрезвычайных ситуаций», - заявил специалист. Он отметил, что в этом году лето будет не просто жарким, но и с обильными осадками, поэтому в некоторых регионах страны могут случиться чрезвычайные ситуации, передает Мир24.

Варакин подчеркнул, что высокие для июня температуры фиксируются по всей стране, в том числе в Москве и Подмосковье. Метеорологи ожидают, что в столице в течение ближайших дней может быть обновлен температурный рекорд.