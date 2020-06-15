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На этой неделе в Москву придет «июльская жара»

, 14:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

На этой неделе в Москву придет «июльская жара»
лето, ВДНХ, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова предупредила москвичей об "июльской жаре" на этой неделе. На минувших выходных в столицу пришло похолодание, местами были дожди.

На текущей неделе в Москве установится жаркая погода. Дневная температура, начиная с завтрашнего дня, будет составлять плюс 28 – плюс 30 градусов. Ночью столбики термометров будут показывать около плюс 20. Температура будет значительно превышать климатическую норму и соответствовать июльским значениям.

Во второй половине недели возможны кратковременные дожди, однако они будут небольшими и "типично летними".

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