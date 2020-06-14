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Синоптик предупредил некоторых москвичей об опасности второй волны тепла

, 16:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Синоптик предупредил некоторых москвичей об опасности второй волны тепла
лето в Москве, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в воскресенье, 14 июня, предупредил жителей Москвы об опасности второй волны тепла. Жаркая погода вернется в столицу на следующей неделе.

Понедельник, 15 июня, начнется с повышенной температуры – в дневное время столбики термометров покажут от плюс 23 до плюс 26 градусов, что выше нормы примерно на 3 градуса.

Со вторника температура днем составит от плюс 28 до плюс 30 градусов. Ночная температура будет держаться на уровне плюс 17 – плюс 20 градусов. Подобные показатели свидетельствуют о приближении второй волны тепла.

Роман Вильфанд предупредил, что такой температурный фон не слишком позитивно влияет на пожилых людей. Кроме того, давление в городе будет выше нормы.

ЕТ

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