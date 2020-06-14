Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

Аргументы Недели → Общество 13+

14 июня 2020, 09:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

лето в Москве, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, какая погода ожидает москвичей в воскресенье, 14 июня. В минувшую субботу в столице наблюдались похолодание и облачность.

Сегодня в Москве погода будет солнечной без осадков. Днем воздух в столице прогреется до плюс 22 градусов. В Московской области столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.

Ветер в столице России в воскресенье ожидается юго-восточный с порывами до 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет достигать 753 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.