Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, какая погода ожидает москвичей в воскресенье, 14 июня. В минувшую субботу в столице наблюдались похолодание и облачность.
Сегодня в Москве погода будет солнечной без осадков. Днем воздух в столице прогреется до плюс 22 градусов. В Московской области столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
Ветер в столице России в воскресенье ожидается юго-восточный с порывами до 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет достигать 753 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.