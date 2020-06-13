В Москве устраняют последствия ливня и сильного ветра

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13 июня 2020, 15:17 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

Москве во время непогоды, ливня и сильного ветра, упали более 40 деревьев. По данным столичных синоптиков, в субботу, 13 июня, в Москве выпало 22 мм осадков. Был побит рекорд 57-летней давности, 1963 года.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что ветер повалил, по данным на 09.30 мск, 42 дерева.

Больше всего падения деревьев зафиксированы в Восточном и Северо-Западном административных округах столицы. Пострадавших в результате нет. Подтоплений не допущено.

Как рассказал Бирюков, городские службы быстро справились с ликвидацией последствий непогоды. По его данным, в работах принимали участие 155 сотрудников Комплекса городского хозяйства и более 50 единиц техники, - передает РБК.

Синоптики заранее предупреждали о непогоде, поэтому из-за сильного ветра, грозы и ливня городские службы были переведены в режим повышенной готовности.

13 июня 1963 года в Москве день был дождливым, но тогда выпало 20 мм осадков.

Синоптики обещают, что в скором времени в Москву вернется жаркая погода.