Путин в беседе с Макроном призвал не допускать внешнего давления на руководство Белоруссии
18 августа 2020, 15:52[ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном обсудил ситуацию в Белоруссии. Оба лидера заинтересованы в скорейшем урегулировании возникших проблем, сообщили в пресс-службе Кремля во вторник, 18 августа.
«При обсуждении обострившейся ситуации в Белоруссии Владимир Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство», - уточнили в сообщении.
Кроме того, главы государств условились о дальнейших контактах на различных уровнях.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Белоруссии «требуется ремонт политической системы».
Политолог назвал примерные сроки продолжения протестов в Белоруссии.
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