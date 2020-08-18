Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Политика 13+

Путин в беседе с Макроном призвал не допускать внешнего давления на руководство Белоруссии

, 15:52 [ «Аргументы Недели» ]

Путин в беседе с Макроном призвал не допускать внешнего давления на руководство Белоруссии
Фото: Владимир Путин и Эммануэль Макрон, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном обсудил ситуацию в Белоруссии. Оба лидера заинтересованы в скорейшем урегулировании возникших проблем, сообщили в пресс-службе Кремля во вторник, 18 августа.

«При обсуждении обострившейся ситуации в Белоруссии Владимир Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство», - уточнили в сообщении.

Кроме того, главы государств условились о дальнейших контактах на различных уровнях.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Белоруссии «требуется ремонт политической системы».

Политолог назвал примерные сроки продолжения протестов в Белоруссии.

БА

В мире

В штабе Тихановской ответили на вопрос о гарантиях неприкосновенности Лукашенко

В штабе Тихановской ответили на вопрос о гарантиях неприкосновенности Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может быть подвергнут уголовному преследованию, заявила в эфире «Эха Москвы» доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью