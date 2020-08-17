Политолог назвал примерные сроки продолжения протестов в Белоруссии

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17 августа 2020, 13:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: протестующие в Белоруссии, Ulf Mauder/dpa/globallookpress.com

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько прокомментировал ситуацию с массовыми беспорядками в Белоруссии. По его словам, протестные акции будут продолжаться ещё долго.

«Я могу сказать, что протестные акции будут продолжаться еще долго. Сейчас в Белоруссии начали организовываться стачкомы, начались забастовки. То есть, скорее всего, протесты будут продолжаться и нарастать, несколько месяцев они могут точно продлиться», - высказал он.

Безпалько считает, что протесты продлятся более двух-трех месяцев, а при поддержке в лице «коллективного Запада» - еще дольше. Кроме того, если будет заметно отсутствие жесткого подавления этих протестов, то тогда протестующие поймут, что действительно представляют из себя реальную силу, они организуются лучше, чем сейчас и станут выдвигать более реальные требования, пояснил он. По его мнению, если в Белоруссии «огонь» будет разгораться сам по себе, то внешняя помощь будет «достаточно небольшой».

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