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Соловьев оценил ситуацию с протестами в Беларуси: «Не дайте украсть у вас страну»

, 13:35 [ «Аргументы Недели» ]

Соловьев оценил ситуацию с протестами в Беларуси: «Не дайте украсть у вас страну»
фото: Владимир Соловьев, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал ситуацию с массовыми беспорядками в Белоруссии. Он призвал жителей страны не идти «путем раздора и гражданской войны».

«Не дайте украсть у вас страну, не идите путем раздора и гражданской войны, попытайтесь услышать друг друга, попытайтесь понять, что хорошо для вашей страны. Не поддаваться на литовские, польские, американские и прочие шуточки. Не слушать голоса агитаторов и пропагандистов», - высказал он.

Соловьев предложил белорусам обратить внимание на происходящее в соседних странах и не впадать в русофобию. Он отметил, что он не за Александра Лукашенко и не за Светлану Тихановскую, но за дружбу между Россией и Белоруссией.

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БА

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