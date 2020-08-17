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Лукашенко освистали на встрече с рабочими минского завода

, 12:29 [ «Аргументы Недели» ]

Лукашенко освистали на встрече с рабочими минского завода
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Alex Halada / globallookpress.com

Белорусского президента Александра Лукашенко освистали на сегодняшней встрече с рабочими Минского завода колесных тягачей. Об этом свидетельствуют сделанные на мероприятии видеозаписи, которые выложены на сайте YouTube.

На опубликованных роликах слышен раздающийся из толпы свист, а также слова «фу» и «позор», адресованные Лукашенко.

После выборов главы государства, прошедших в Белоруссии 9 августа, в стране начались акции протеста. Представители оппозиции оспаривают официальные итоги голосования.

Ранее в понедельник сообщалось, что Александр Лукашенко исключил организацию перевыборов. По словам президента, он не намерен поддаваться давлению со стороны своих оппонентов.

ДЦ

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