В Белоруссии спрогнозировали возможное признание Лукашенко российского Крыма
17 августа 2020, 11:17[ «Аргументы Недели» ]
Президент Александр Лукашенко может признать Крым российским регионом. С соответствующими прогнозами выступили белорусские эксперты, которые, как считается, близки к администрации главы государства.
По словам высказавшегося в Facebook политолога Александра Шпаковского, признание Минском принадлежности полуострова к РФ является «вопросом времени». Если власти пойдут на такой шаг, он станет ответом на действия Запада и Украины в отношении Белоруссии, написал Шпаковский.
Похожую точку зрения обозначил в своем Telegram-канале аналитик Алексей Дзермант. Как отметил эксперт, в случае введения против Александра Лукашенко западных санкций, связанных с прошедшими в стране выборами, президента ничего не будет сдерживать от признания российского Крыма.
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