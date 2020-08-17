Стало известно о сложении полномочий правительством Белоруссии
17 августа 2020, 10:55[ «Аргументы Недели» ]
В Белоруссии сложило полномочия правительство.
Согласно документу, появившемся некоторое время назад на Национальном правовом интернет-портале, белорусский камбин в соответствии с законодательством бывшей советской республики сложил полномочия перед вновь избранным президентом.
Согласно официальным итогам голосования, состоявшегося 9 августа, пост главы государства сохранил за собой действующий лидер Александр Лукашенко. Белорусская оппозиция настаивает на том, что результаты выборов были сфальсифицированы.
Ранее в понедельник сообщалось, что политолог Илья Гращенков назвал возможных сменщиков Лукашенко на должности президента.
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