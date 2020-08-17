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Стало известно о сложении полномочий правительством Белоруссии

, 10:55 [ «Аргументы Недели» ]

Стало известно о сложении полномочий правительством Белоруссии
Флаг Белоруссии, Ilya Galakhov / globallookpress.com

В Белоруссии сложило полномочия правительство.

Согласно документу, появившемся некоторое время назад на Национальном правовом интернет-портале, белорусский камбин в соответствии с законодательством бывшей советской республики сложил полномочия перед вновь избранным президентом.

Согласно официальным итогам голосования, состоявшегося 9 августа, пост главы государства сохранил за собой действующий лидер Александр Лукашенко. Белорусская оппозиция настаивает на том, что результаты выборов были сфальсифицированы.

Ранее в понедельник сообщалось, что политолог Илья Гращенков назвал возможных сменщиков Лукашенко на должности президента.

ДЦ

В мире

Названы возможные сменщики Лукашенко в случае скорой отставки президента Белоруссии

Названы возможные сменщики Лукашенко в случае скорой отставки президента Белоруссии

Политолог Илья Гращенков рассказал, кто может занять пост президента Белоруссии в случае скорой отставки Александра Лукашенко. Данной теме посвящена публикация, размещенная на страницах интернет-СМИ.

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