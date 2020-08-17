Названы возможные сменщики Лукашенко в случае скорой отставки президента Белоруссии

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17 августа 2020, 10:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ИА DEITA.RU

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Alex Halada / globallookpress.com

Политолог Илья Гращенков рассказал, кто может занять пост президента Белоруссии в случае скорой отставки действующего главы государства Александра Лукашенко. Данной теме посвящена публикация, размещенная на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет ИА DEITA.RU, в экспертном сообществе полагают, что время правления Лукашенко подходит к концу, его очередная инаугурация может не состояться. По словам Гращенкова, в случае проведения новых выборов в стране президентом способен стать представитель оппозиции Виктор Бабарико. Также хорошие шансы на успех имеют Сергей Тихановский и его супруга Светлана.

Ранее сообщалось, что бывший депутат Госдумы Семен Багдасаров назвал «страшный» для России сценарий развития протестной кампании в Белоруссии.