Названы возможные сменщики Лукашенко в случае скорой отставки президента Белоруссии
17 августа 2020, 10:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: ИА DEITA.RU
Политолог Илья Гращенков рассказал, кто может занять пост президента Белоруссии в случае скорой отставки действующего главы государства Александра Лукашенко. Данной теме посвящена публикация, размещенная на страницах отечественных интернет-СМИ.
Как пишет ИА DEITA.RU, в экспертном сообществе полагают, что время правления Лукашенко подходит к концу, его очередная инаугурация может не состояться. По словам Гращенкова, в случае проведения новых выборов в стране президентом способен стать представитель оппозиции Виктор Бабарико. Также хорошие шансы на успех имеют Сергей Тихановский и его супруга Светлана.
Ранее сообщалось, что бывший депутат Госдумы Семен Багдасаров назвал «страшный» для России сценарий развития протестной кампании в Белоруссии.
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