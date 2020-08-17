Экс-депутат Думы назвал «страшный» для России сценарий развития протестов в Белоруссии

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17 августа 2020, 09:38 [ «Аргументы Недели» ]

Акция белорусской оппозиции, Michal Kamaryt / globallookpress.com

Семен Багдасаров, бывший депутат Государственной Думы, обозначил «страшный» для Российской Федерации сценарий развития протестов в Белоруссии. По данному вопросу экс-парламентарий высказался в телевизионном эфире.

Как заявил Багдасаров, «смута» в соседнем государстве была начата, чтобы привести к власти в Минске антироссийски настроенных политиков, которые должны «замкнуть фронт от Прибалтики до Украины». Для РФ подобный вариант развития событий в Белоруссии является «страшной вещью», отметил бывший законодатель, принявший участие в одной из программ канала «Россия 1».

Ранее сообщалось, что блогер Дмитрий Медведев рассказал, при каком условии Москва может пойти на «радикальные действия» на белорусском направлении.