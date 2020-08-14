Названо возможное условие перехода России к «радикальным действиям» по Белоруссии
14 августа 2020, 17:32[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Украина.ру»
Российская Федерация может перейти к «радикальным действиям» на белорусском направлении. Соответствующий вариант развития событий в разговоре с представителями интернет-СМИ допустил блогер Дмитрий Медведев.
Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Андрей Суздальцев назвал возможные сроки отставки Лукашенко с поста главы государства. Согласно точке зрения Суздальцева, белорусский лидер заканчивает свою политическую карьеру.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.