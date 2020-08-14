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Названо возможное условие перехода России к «радикальным действиям» по Белоруссии

, 17:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Украина.ру»

Названо возможное условие перехода России к «радикальным действиям» по Белоруссии
Акция белорусской оппозиции, Cezary Kowalski / globallookpress.com

Российская Федерация может перейти к «радикальным действиям» на белорусском направлении. Соответствующий вариант развития событий в разговоре с представителями интернет-СМИ допустил блогер Дмитрий Медведев.

По словам блогера, ставшего собеседником отечественного издания «Украина.ру», Москва может пойти на «радикальные действия» по Белоруссии, если президент бывшей советской республики Александр Лукашенко не удержит власть и его режим падет.

Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Андрей Суздальцев назвал возможные сроки отставки Лукашенко с поста главы государства. Согласно точке зрения Суздальцева, белорусский лидер заканчивает свою политическую карьеру.

ДЦ

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