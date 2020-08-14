Политолог сообщил о спасении врачами пережившего микроинсульты Лукашенко

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14 августа 2020, 13:08 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Russian Presidency / globallookpress.com

У белорусского лидера Александра Лукашенко возникли проблемы со здоровьем, глава государства пережил «пару микроинсультов». Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал Валерий Соловей, российский политический эксперт.

Как отметил Соловей, «врачи-вредители спасли президента Белоруссии». Способность к передвижению и речь у Лукашенко не пострадали, при этом произошло нарушение мимики лица, рассказал политолог в опубликованном им посте.

Ранее в пятницу сообщалось, что аналитик Роман Котиков назвал возможный сценарий восстания в Белоруссии. По данному вопросу эксперт высказался в беседе со СМИ.