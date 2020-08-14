Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Политолог сообщил о спасении врачами пережившего микроинсульты Лукашенко

, 13:08 [ «Аргументы Недели» ]

Политолог сообщил о спасении врачами пережившего микроинсульты Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Russian Presidency / globallookpress.com

У белорусского лидера Александра Лукашенко возникли проблемы со здоровьем, глава государства пережил «пару микроинсультов». Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал Валерий Соловей, российский политический эксперт.

Как отметил Соловей, «врачи-вредители спасли президента Белоруссии». Способность к передвижению и речь у Лукашенко не пострадали, при этом произошло нарушение мимики лица, рассказал политолог в опубликованном им посте.

Ранее в пятницу сообщалось, что аналитик Роман Котиков назвал возможный сценарий восстания в Белоруссии. По данному вопросу эксперт высказался в беседе со СМИ.

ДЦ

В мире

В Минске стали отпускать людей из изолятора. Некоторых увозят на скорой, девушки в истерике рассказывают, как над ними издевались

В Минске стали отпускать людей из изолятора. Некоторых увозят на скорой, девушки в истерике рассказывают, как над ними издевались

В Минске стали отпускать задержанных людей из следственного изолятора. Некоторых из них увозят на скорых прямо в больницу, многие не могут сдержать слез и рассказывают об унижениях, издевательствах и побоях

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью