Политолог предсказал возможное истребление оппозиционеров режимом Лукашенко

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13 августа 2020, 20:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Московский комсомолец»

Акция противников Александра Лукашенко, Boris Roessler / globallookpress.com

Сценарий удержания власти, который выбрал президент Белоруссии Александр Лукашенко, способен привести страну к повторению 1937 года в Советском Союзе. Соответствующую точку зрения в беседе с журналистами высказал политолог Дмитрий Болкунец.

По словам аналитика, давшего комментарий «Московскому комсомольцу», Лукашенко не остановится ни перед чем ради сохранения своего поста. Болкунец предрек возможное физическое уничтожение противников президента. Как отметил эксперт, «никакая оппозиция Лукашенко не нужна».

Ранее в четверг сообщалось, что Маргарита Симоньян, российский журналист, назвала условие, необходимое для революции в Белоруссии.