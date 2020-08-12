Политолог заявил о страхе Лукашенко быть казненным оппозицией за захват власти
12 августа 2020, 18:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: URA.RU
Президент Александр Лукашенко боится смертной казни, которая, согласно законодательству Белоруссии, может применяться за захват власти. Соответствующую точку зрения высказал политический эксперт Илья Гращенков.
По словам аналитика, ставшего собеседником интернет-издания URA.RU, Лукашенко упустил время, когда у него была возможность «спокойно выйти из игры». Как отметил Гращенков, белорусский лидер пошел на ряд мер, «которыми добился того, что теперь вынужден постоянно повышать ставки».
Политолог указал на то, что захват власти карается в бывшей советской республике в том числе смертной казнью. Руководство Белоруссии опасается, что оппозиция применит данное наказание, «если встанет у руля», полагает Илья Гращенков.
Ранее в среду сообщалось, что Арсений Яценюк, экс-премьер Украины, посоветовал Александру Лукашенко «единственный правильный выход» из ситуации, сложившейся после выборов 9 августа.
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