Яценюк посоветовал «единственный правильный выход» столкнувшемуся с протестами Лукашенко
12 августа 2020, 18:29[ «Аргументы Недели» ]
Арсений Яценюк, бывший руководитель правительства Украины, поведал, как должен действовать президент Белоруссии Александр Лукашенко, который столкнулся с массовыми протестами после выборов 9 августа. Соответствующее заявление экс-премьер сделал в разговоре с журналистами.
По словам политика, процитированного «Русской весной», у Лукашенко есть «единственный правильный выход» из сложившейся ситуации. Нужно организовать перевыборы главы государства и заодно объявить о новых выборах в парламент, посоветовал белорусскому лидеру Яценюк.
Ранее стало известно, что милиционеры применили боевое оружие против представителей оппозиции в Бресте.
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