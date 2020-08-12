Яценюк посоветовал «единственный правильный выход» столкнувшемуся с протестами Лукашенко

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12 августа 2020, 18:29 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, Maxym Marusenko / globallookpress.com

Арсений Яценюк, бывший руководитель правительства Украины, поведал, как должен действовать президент Белоруссии Александр Лукашенко, который столкнулся с массовыми протестами после выборов 9 августа. Соответствующее заявление экс-премьер сделал в разговоре с журналистами.

По словам политика, процитированного «Русской весной», у Лукашенко есть «единственный правильный выход» из сложившейся ситуации. Нужно организовать перевыборы главы государства и заодно объявить о новых выборах в парламент, посоветовал белорусскому лидеру Яценюк.

Ранее стало известно, что милиционеры применили боевое оружие против представителей оппозиции в Бресте.