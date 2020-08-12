Милиционеры в белорусском Бресте применили боевое оружие против оппозиции
12 августа 2020, 14:52[ «Аргументы Недели» ]
В белорусском Бресте сотрудники милиции применили боевое оружие против оппозиции. Данный факт подтвердила Ольга Чемоданова, пресс-секретарь министерства внутренних дел бывшей советской республики.
По словам представителя МВД, на правоохранителей напали агрессивные люди, вооруженные арматурой. Выстрелы вверх не возымели действия, поэтому силовики открыли огонь на поражение, рассказала Чемоданова в посте, размещенном в Telegram. В результате инцидента получил ранения один из нападавших.
Ранее в среду сообщалось, что в верхней палате российского парламента назвали организатора акций протеста в Белоруссии.
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