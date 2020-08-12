В Совете Федерации назвали организатора протестов в Белоруссии

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12 августа 2020, 13:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Акции протеста, вспыхнувшие в Белоруссии после выборов президента, организовал Запад. С соответствующим заявлением выступили некоторое время назад в российском Совете Федерации.

Сенатор Владимир Джабаров, ставший собеседником НСН, обратил внимание на то, что белорусские митинги «проходили очень организовано». Данные акции напомнили парламентарию события 2014 года в Киеве.

Также Джабаров назвал неслучайным то, что польские власти призвали срочно провести саммит Евросоюза для обсуждения действий президента Александра Лукашенко после выборов.

Ранее сообщалось, что Игорь Луценко, бывший депутат Верховной Рады, предложил объединить Украину и Белоруссию.